شكرا لقرائتكم خبر عن «استقيل يرحمك الله».. حقيقة فيديو هجوم عمرو أديب على شيخ الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتل كل من الإعلامي عمرو أديب، وشيخ الأزهر، الشيخ أحمد الطيب، الأسماء الأكثر بحثاً عبر محرك البحث جوجل وعبر منصات السيوشيال ميديا.

وتعود التفاصيل، لتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتحدث فيه أديب عن شيخ الأزهر ويشن هجوماً عليه مطالبا إياه بالتنحي بسبب تقاعسه عن دوره في تجديد الخطاب الديني، قائلاً: «استقيلوا يرحمكم الله، هنموت بسبب ضعفك وسلبيتكم».

ولكن اتضح أن فيديو شيخ الأزهر وعمرو أديب كان منذ عام 2015، عبر برنامجه «القاهرة اليوم» بقناة اليوم، وليس في الوقت الحالي ولا عبر برنامجه «الحكاية» الذي يعرض على شاشة أم بي سي مصر.

ويذاع برنامج حالياً لشيخ الأزهر برنامج «الإمام الطيب» الذي يعرض على عدد من القنوات في مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على «فيسبوك»، وقناة فضيلته الرسمية على اليوتيوب، والصفحات الرسمية للأزهر ‏الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى جانب آخر، كان الدكتور الطيب، استجاب للنداء الذي وجهته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بتخصيص يوم 14 مايو الجاري، يوما للصلاة والتضرع لرفع وباء كورونا حول العالم.

وقال شيخ الأزهر، عبر حسابه الخاص على موقع «فيس بوك»: «أُرحِّبُ بالنداء الإنساني النبيل الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بدعوة الناس حول العالم للصلاة والدعاء وفعل الخير من أجل أن يرفع الله جائحة كورونا عن أسرتنا البشرية».

وتابع:«أدعو الجميع إلى المشاركة في هذا النداء، والتضرع بصدق إلى الله تعالى ليرفع هذا البلاء عن البشر، وأن يُوفق الأطباء والعلماء في جهودهم للوصول إلى دواء ينهي هذه الجائحة.

Advertisements

ودعا شيخ الأزهر قائلاً:«اللهم إنا نبرأ إليك من حَوْلِنا وقوتنا، ونلوذُ بحَوْلِك وقوتك سبحانك سبحانك، لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم اصرف عن البشر جميعًا الوباء بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير»

«وكانت اللجنةُ العليا للأخوة الإنسانية» وجهت نداءً عالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، أن يتوجَّهوا إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد في مكانه، وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفعَ الله هذا الوباء