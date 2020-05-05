شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا للصحة والوقاية بالشرقية» تصدر 14 توصية لمواجهة «كورونا» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، أولى اجتماعات اللجنة العليا للصحة والوقاية بديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء اللجنة والتي تم تشكيلها الخميس الماضي.

استعرض المحافظ في بداية الإجتماع الموقف الحالي لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مختلف مراكز المحافظة، وكذلك الإجراءات الوقائية والإحترازية المتخذه مع الحالات الخاضعه للعزل الصحي المنزلي والتي يتم متابعتها من خلال فرق طبية متخصصة من مديرية الصحة.

وقال المحافظ أنه في حالة التزام المواطنين والإمتناع عن التواجد في الأماكن المزدحمة واتباعهم مبدأ التباعد الإجتماعي والتوقف عن التكالب على شراء السلع والمواد الغذائية خاصة في توقيتات الصباح وحتي ساعات حظر فتح المحال التجارية مع الإلتزام بأساليب الحماية الشخصية، سيؤدي ذلك إلى تقليل فرص انتقال العدوى ومن ثم عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بجائحة كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ، أنه تم تشكيل لجنه عليا لإدارة ومتابعة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمناطق الصناعية برئاسته وعضويه الجهات والهيئات المنوطة بالرقابة والتفتيش والسيطرة على المصانع، وإلزام أصحابها بإتباع الطرق الإحترازية التي تحول دون انتشارأو تفشي عدوى الفيروس.

أكد المحافظ أننا ما زلنا في مرحلة الهدوء والإصابات الخفيفة، وذلك وفق تقارير منظمة الصحة العالمية، والتي جاءت فيه محافظة الشرقية في الترتيب السابع عشر لأعداد الإصابات على مستوى الجمهورية، بالرغم من كونها المحافظة الثالثة من حيث تعداد السكان وامتلاكها لأكبر المدن والمناطق الصناعية.

وطالب المحافظ كلا من وكيلي وزارتي الصحة والقوى العاملة بإعداد تقريرمفصل عن طبيعة الأوضاع داخل مصانع العاشر من رمضان وقراءة المشهد كاملاً، وحساب أعداد المخالطين حساباً دقيقاً، ووضع تصور لمنع تزايد أعداد الإصابات ومحاصرة الفيروس في طرق انتشاره.

خرج الإجتماع بعدد من التوصيات جاء مفادها كالأتي

- مخاطبة الدكتورة وزيرة الصحة لإعتماد وحده تحاليل PCR بمعامل مستشفيات جامعه الزقازيق على أن يخصص الجهازلإجراء التحاليل اللازمة للفرق الطبية داخل المحافظة.

- الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية على جميع العاملين في القطاعين العام والخاص.

- تكليف السادة رؤساء المراكز والمدن بحصر جميع المنشآت الصناعية الموجودة داخل المحافظة.

- تكليف مديرية القوى العاملة بإعداد تقرير يومي عن تطبيق الإجراءات الإحترازية بجميع المنشآت والمدن الصناعية.

- إستمرارأعمال التطهيروالتعقيم للمنشآت الحكومية والخاصة والمصانع.

- متابعة المناطق الصناعية من خلال اللجنة المشكلة برئاسة محافظ الشرقية لمباشرتهم والتأكد من إلتزام أصحاب المصانع بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنيه والتعقيم والتطهير وتوفير سبل الحماية الشخصيه للعمال من كمامات وقفازات ومواد مطهره وتزويد دورات المياه بالصابون والمناشف أحاديه الإستخدام وتوفير الكواشف الحرارية للكشف على العاملين قبل دخولهم المصانع وعقب انتهاء العمل وأثناء صعودهم أتوبيسات النقل لأماكن إقامتهم مع تحديد أسماء وأعداد العمال بكل أتوبيس والإلتزام بهم دون تغير أو زياده للسيطره على نقل العدوى وتقليل العمالة بالمصانع مع تخصيص غرفة بكل مصنع لإنتظار العامل المصاب لحين نقله للمستشفى، وكذلك الإلتزام بالمسافات البينية بين كل عامل وأخر.

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- إتخاذ الإجراءات القانونيه الصارمة مع المصانع التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الإحترازية.

- تفعيل دور الرائدات الريفيات لعمل التوعية المناسبة للمواطنين بالقري والكفوروالنجوع وحثهم على إتخاذ كافه إجراءات الوقاية وعدم التواجد بالأسواق وأماكن التجمعات.

- التوجيه بشراء أجهزة تنفس صناعي وأجهزة أشعة CT من خلال تبرع النقابات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

- تكليف فريق تابع لمكتب المحافظ لمباشرة ومتابعة توصيات اللجنة.

- يتم عقد اجتماع أسبوعي للجنه ولحين إنتهاء الأزمة.

- وخلال الإجتماع تم التبرع من الدكتور أيمن سالم نقيب الأطباء بمبلغ عشره آلاف جنيها للمساهمه في شراء جهازأشعه مقطعية، وتم فتح باب التبرع بالنقابة للمساهمه في شراء الأجهزه الطبية المطلوبة لتدعيم المستشفيات القائمة على علاج الحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

- كما تم التبرع من نقابة الصيادلة بمبلغ مائه ألف جنيها للمساهمه في شراء جهاز أشعة مقطعية وفتح باب التبرع بالنقاةه للمساهمه في شراء الأجهزة الطبية المطلوبة.

- كما أعلن كلا من الدكتور نقيب أطباء الأسنان والسيدة الدكتورة نقيبه التمريض عن فتح باب التبرع بالنقابتين للمساهمة في شراء الأجهزه الطبية اللازمة.