شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق التيار الكهربائي بـ288 عمود إنارة بمحور المحمودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حي وسط الإسكندرية، اليوم الإثنين، عن إطلاق التيار الكهربائي بعدد ٢٨٨ عامود إنارة بالكشاف بمحور المحمودية «شريان الأمل»، في المنطقة الواقعة بين كوبري النزهة وكوبري محرم بك، بالتنسيق مع شركة الكهرباء.

وقال العميد أ.ح. فادي وديع، رئيس حي وسط، إن إطلاق التيار الكهربائي يأتى في إطار الأعمال الجارية لتطوير محور المحمودية، واستمرارا للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الاضاءة العامة بالحي.

وأشار «وديع» إلى أنه سيتم الاستلام المبدئي للمشروع، في إطار خطة تطوير محور المحمودية، وخطة الارتقاء بمستوى الاضاءة العامة بالحي، وجاري المتابعة والعمل مستمر.

يذكر أن مشروع تطوير محور المحمودية ويبلغ طول مسار محور المحمودية نحو 21.6 كم، وتم زيادته 2 كم من جهة الشرق لإمكان ربطه مع الطريق الدولي الساحلي، ليصبح طول المسار نحو 23 كم، ويضم 6: 8 حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات، لخدمة 4 أحياء، وهى المنتزة أول، وشرق، ووسط، وغرب.