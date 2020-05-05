شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات مايو لمن يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صرف معاشات شهر مايو لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف.

وكانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، قررت إجراء تعديل علي الخطة الخاصة بصرف معاشات شهر مايو تماشيا مع ما تقرر من اعتبار يوم السبت 2 من مايو أجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بحيث يكون أول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات 3 مايو، وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

وأكدت نيفين القباج أنه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، لتصبح على النحو التالى أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام " 3-4 "من شهر مايو، وفئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام " 5-6 " من شهر مايو.