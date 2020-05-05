شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب": اقتراح لمنح كل مواطن 10 ماسكات على بطاقة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة وعى المواطنين بمخاطر انتشار فيروس كورونا، مضيفًا: "فى البرلمان فكرنا أن يكون ارتداء الكمامات إلزامى فى المواصلات العامة والمؤسسات الحكومية والشركات، وهذا يتطلب إطار تشريعى، وهذا الأمر مرتبط بالإتاحة والجودة بسعر مناسب أو مجانى".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز": نحتاج لتشريع، لأنه سيكون أقوى من قرار مجلس الوزارء، وهذا يتطلب الإتاحة الرقابة.. الكمامات تخفض نسب الإصابات بنسبة 50 لـ80%.

Advertisements

وأشار إلى أن خطوط إنتاج الماسكات المعقمة تصل لـ900 مليون ماسك فى الشهر سواء فى القطاع الخاص أو العام، مضيفًا :" اقترحت الاستغناء عن الصابون الشاى فى بطاقات التموين، وأن يمنح كل مواطن 10 ماسكات على بطاقات التموين، وتتحملهم الدولة فى مقابل توفيرهم للمواطنين".

وواصل: "تقدمت بالاقتراح ورئيس الوزراء سيدرسه لأنه اقتراح مهم جدًا.. وهناك بعض المساكات يعاد استخدامها مرة أخرى".