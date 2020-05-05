شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة حلوان للآلات: جهاز التعقيم الذاتي وسوائل التطهير داخل الكبائن صناعة مصرية 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء المهندس مختار عطا رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات، عن أنه تلقى تعليمات منذ أسبوعين للعمل في تصنيع كبائن التعقيم الذاتي، لافتًا إلى أن جهاز التعقيم وسوائل التطهير داخل الكبائن صناعة مصرية 100%.

وأكد خلال لقائه ببرنامج "الآن"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، من داخل مصنع حلوان للآلات والمعدات لتصنيع كبائن التعقيم الذاتي، أن المهندسين المصريين كانوا على استعداد كامل للتعامل مع تصنيع الكبائن

وأوضح أنه يجرى تنسيق كامل بين شركات الإنتاج الحربى لتفير مكونات الكبائن الجديدة، مردفًا: "بدأنا نشر الكبائن الجديدة في العديد من المؤسسات الحكومية".

Advertisements

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات: "نعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية صحة العمالة ضد كورونا، ونعمل بـ 50 % من العمالة، ويتم قياس حرارة العمال وارتداء الكمامات".