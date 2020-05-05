9 دول بالعالم يتخطى حاجز الإصابة بفيروس كورونا 100 ألف حالة.. تعرف عليهم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفاوت انتشار فيروس كورونا المستجد الانتشار فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تضررا من الفيروس بعد أن تخطت الإصابات بها حاجز المليون و200 ألف إصابة.

وفيما يوجد 9 دول فى العالم يتخطى حاجز الإصابة فيهم الـ 100 حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

الولايات المتحدة: 1,208,036 حالة.

أسبانيا: 248,301 حالة.

إيطاليا: 211,938 حالة.

بريطانيا: 190,584 حالة.

فرنسا: 169,462 حالة.

المانيا: 165,914 حالة.

روسيا: 145,268 حالة.

تركيا: 127,659 حالة.

البرازيل: 105,222 حالة.

وفيما ينتشر فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره للمرة الأولى فى مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضى بشكل كبير، حيث تم تسجيل أكثر من 3 ملايين ونصف مليون إصابة، وكذلك تسجيل أكثر من ربع مليون حالة وفاة بسبب هذا الفيروس التاجى.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 69 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 2637، وفى لبنان تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لوافدين من الخارج ليصل إجمالي الإصابات إلى 740.

وكذلك أعنلت وزارة الصحة المغربية: تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 177، وأفادت وزارة الصحة الإيرانية بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 6277، وارتفاع عدد الإصابات إلى 98 ألفا و647 مصابا.

وتم تسجيل 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسبانيا وإجمالي الوفيات يصل إلى 25428، وفى إسبانيا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 545 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 218 ألف، وقى إندونيسيا تم الإعلان عن 395 إصابة و19 وفاة جديدة بكورونا.