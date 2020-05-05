شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إعادة المصريين العالقين فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إن ملف العالقين صعب ولكنه شديد الأهمية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية أزمة كورونا أكد أن المواطن المصري على رأس اهتمامات الدولة ووجه بالاهتمام بإعادة العالقين في الخارج، وأنه مع بداية الأزمة ظهر مجموعة ممن يمكثون في الكويت بشكل مخالف ومن انتهت تأشيراتهم، وانتهت اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء لإعادة هؤلاء العالقين، بعد أن يتم الاستعداد الكامل لاستيعاب كل تلك الأعداد مع الحفاظ على أمن المواطن في الداخل والقادم من الخارج.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن العمل كان كبير وبالتحديد الشريحة الكبيرة العالقة في دولة الكويت، ولا يمكن أن يطلق عليهم عالقين ولكنهم مخالفين للإقامة في الكويت، وتم رفع مذكرة لرئيس الوزراء بالاستغاثات التي وصلت للوزارة من قبلهم، وتم وضع جدول زمني لعودة كل هذه الشرائح من السعودية والكويت، من المخالفين والحالات الإنسانية والعالقين، مشيرة إلى أن العالقين في دول الخليج أعدادهم ضخمة وكان لابد أن تستعد الدولة جيدا لاستقبالهم.

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وقالت: "أعداد المخالفين في الكويت فقط تخطت الـ 5300 مواطن، ودولة الكويت وعدت بإعفاءهم من العقوبات التي كان من المفترض أن تفرض عليهم لمخالفتهم قوانين الإقامة بالكويت، وبداية من يوم الأربعاء سيتم بدء إعادة المصريين العالقين في الكويت من خلال جدول زمني سيتم الموافقة عليه غدا من قبل مجلس الوزراء".