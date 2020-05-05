أخبار × 24 ساعة.. طارق عامر: لدينا 4 تريليون جنيه فى البنوك ويجب توظيف هذه الودائع بالكامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية على عبد العال: أموال البنك المركزى خاصة تتمتع بحماية المال العام التعليم: 585 ألف طالب بالصف الأول الثانوي أدوا اختبار الأحياء إلكترونيًا وزارة الصحة للبرلمان: 348 إصابة بفيروس كورونا اليوم و1632 إجمالى الشفاء الحكومة : توريد مليون وربع طن قمح حتى الآن بمعدل هو الأعلى عن السنوات السابقة بدء سباق 15 دولة أوروبية للتخفيف من إجراءات مكافحة كورونا المفوضية الأوروبية تخصص مليار يورو لتمويل أبحاث دواء فيروس كورونا وزير التعليم يوضح حقيقة إضافة kg 3 لمرحلة رياض الأطفال طارق عامر: لدينا 4 تريليون جنيه فى البنوك ويجب توظيف هذه الودائع بالكامل النقل: نقلنا بالسكة الحديد أمس 351 ألف راكب مع إجراءات الوقاية ضد كورونا إنفوجراف.. تفاصيل زكاة الفطر فى زمن كورونا Advertisements مصر والمملكة المتحدة يضعان أسس التعاون المشترك لمواجهة فيروس كورونا بعد موافقة مجلس النواب.. ما هو قانون الطوارئ ولماذا يفرض 3 شهور فقط؟

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