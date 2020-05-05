شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت وهنفسحك .. شاهد روعة قلعة محمد على ليلا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم دخول ساعات الحظر وخلو الشوارع من المواطنين، تزينت قلعة صلاح الدين بالأنوار وأشكال الإضاءة المبهرة في مشهد بديع رصدته كاميرا الخليج 365.
وقد قرر مجلس الوزراء في وقت سابق غلق جميع المتاحف والأماكن الأثرية ضمن حزمة القرارات والإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقلعة صلاح الدين الايوبى والمعروفة باسم قلعة الجبل هى أحدى أهم معالم القاهرة الاسلامية و تقع فى حي "القلعة" وقد أقيمت على إحدى الربى المنفصلة عن جبل المقطم على مشارف مدينة القاهرة.
وتعتبر من أفخم القلاع الحربية التى شيدت فى العصور الوسطى، لموقعها الاستراتيجي بما يوفره من أهمية دفاعية لأنه يسيطر على مدينتي القاهرة والفسطاط، كما أنه يشكل حاجزاً طبيعياً مرتفعاً بين المدينتين .
وقد أسس صلاح الدين هذه القلعة على ربوة من جبل المقطم، وأكمل بناءها أخوه الملك العادل عام 1208م، بهدف تأمين القاهرة ضد الغزوات المحتملة.
وقد قرر مجلس الوزراء في وقت سابق غلق جميع المتاحف والأماكن الأثرية ضمن حزمة القرارات والإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.
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