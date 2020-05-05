شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: فقدنا 100 مليار جنيه خلال شهر من إيرادات لم تتحصل عليها الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك زيادة ضخمة في الاستثمارات في الموازنة الجديدة، من أجل عمل مشروعات الطرق والصرف الصحي والبنية التحتية والخدمات المقدمة، مشيرا إلى إنه تم فرض ضرائب على الأسواق الحرة تم بقيمة 2%، وعقود اللاعبين حسب قيمة العقد وتبدأ من 3% وحتى 10 %.

وأشار إلى أنه لم يتم فرض ضرائب على الانترنت، وإنما تم فرض ضرائب على شركات الإنترنت وغيرها من الشركات التجارية التي تم فرض ضرائب عليها.

وأضاف وزير المالية خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "علىة مسؤوليتي"، أن خسائر مصر قبل كورونا 15 مليار دولار في قطاع السياحة فقط، وأن هذا القطاع كان يعمل فيه بتوظيف مباشر حوالي مليون مواطن، يدفعون ضرائب وتأمينات أثناء عملهم، مشيرا إلى أن كل تذكرة طيران كانت تفرض ضريبة عليها تعود إلى خزانة الدولة، بالإضافة إلى رسم المغادرة الذي كان يفرض في المطارات، وكل هذا توقف تماما بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير المالية أن خسائر شهر واحد في الوضع الحالي في فيروس كورونا تتخطى الـ 100 مليار جنيه، وهذا الأمر متعلق بإيرادات لم تتحصل عليها الدولة من أبواب إيرادات معتادة كالسياحة وغيرها، بالإضافة إلى أن الدولة رغم كل هذه الخسائر، حريصة ألا يتأثر المواطن بتلك الخسائر الضخمة التي تتكبدها الدولة.