شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية تتوقع اقتراض 3 تريليونات دولار فى الربع الثانى من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين إنها تخطط لاقتراض حوالى 3 تريليونات دولار فى الربع الثانى من 2020، وهو رقم قياسى لأى ربع سنة، بينما تحاول الحكومة الاتحادية التغلب على تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة فى بيان أنها ستقترض 2.999 تريليون دولار فى الأشهر الثلاثة من أبريل إلى نهاية يونيو.

وقال مسؤول بارز بالوزارة "هذا أكبر مما نفعله فى العادة فى عام". وبلغ صافى الاقتراض فى العام المالى السابق، على سبيل المثال، 1.28 تريليون دولار.

وقالت الخزانة إنها تتوقع اقتراض 677 مليار دولار فى الأشهر الثلاثة من يوليو إلى نهاية سبتمبر.

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وكانت اقترضت 477 مليار دولار عبر أسواق الائتمان فى الأشهر الثلاثة من يناير إلى نهاية مارس.

وستعلن الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء تفاصيل إضافية لإعادة التمويل الفصلى. وفى فبراير قالت الخزانة إنها ستعلن عن تفاصيل سندات جديدة مقترحة لأجل 20 عاما في مايو.