شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة العالمية: إيطاليا وإسبانيا بين أكثر الدول تضررا لتوقف السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة السياحة العالمية أن كلا من إيطاليا وإسبانيا من بين أكثر الدول الأكثر عرضة للتداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، بعد أن تصدرا قائمة الدول العشر الأولى سياحيا فى 2019، حيث يعتمد كلا البلدين بشكل كبير على السفر والسياحة، خاصة أن البلدين كافحا من الناحية الاقتصادية حتى قبل تفشي المرض، مع ارتفاع مستويات الدين العام ومعدلات البطالة مما جعلهما بين أعلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال دكتور سعيد البطوطى المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية لـ ”الخليج 365” أن السياحة ساهمت بنسبة 14,3% في الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا العام الماضي 2019، بينما كانت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإيطالي 13%، بما في ذلك المساهمات المباشرة من الفنادق ووكلاء السفر وشركات الطيران والمطاعم وغيرها، فضلا الأثر المضاعف للنشاط السياحي والذي يقدر بمليارات الدولارات أو اليورو.

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ولفت إلى أنه بناء على البيانات التى أصدرتها المنظمة للعام 2019 فإن عدد السائحين الدوليين وصل 1.5 مليار سائح تقريباً (تحديداً 1461 مليون سائح) على مستوى العالم بنسبة نمو 3.8% عن العام السابق 2018، والتي هي أبطأ مقارنةً بالمعدلات الاستثنائية لعام 2018 والتي كانت 7% والعام الذي قبله 2017 حيث كانت 6%.

وشهدت جميع مناطق العالم نمواً في الحركة السياحية الوافدة إليها، وقد تصدرت منطقة الشرق الأوسط المناطق على مستوى العالم حيث وصلت نسبة النمو بها إلى 8% (مقارنة بالعام السابق)، يليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة نمو 5%، ثم منطقة أوروبا بنسبة نمو 4% ومثلها منطقة أفريقيا بنفس النسبة 4%، في حين كانت نسبة النمو في منطقة الأمريكتين 2% فقط.

وكانت الوجهات السياحة العشرة الأولى على مستوى العالم من حيث أعداد السائحين: • فرنسا 90,2 مليون سائح. • إسبانيا 83,7 مليون سائح. • المتحدة الأمريكية 78,7 مليون سائح. • الصين 67,6 مليون سائح. • إيطاليا 64,7 مليون سائح. • تركيا 52,2 مليون سائح. • المكسيك 44,9 مليون سائح. • تايلاند 39,7 مليون سائح. • ألمانيا 39,4 مليون سائح. • المملكة المتحدة 36,9 مليون سائح.