شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 3 رحلات للعالقين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وكشف مصدر بمطار مرسي علم، أنه من المقرر أن تصل صباح اليوم الثلاثاء رحلة طيران قادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن، كما تصل مساء اليوم رحلتين الأولي من العاصمة العراقية بغداد، وأخري من تنزانيا مرورًا بالخرطوم .

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه من المقرر أن تقل تلك الرحلات الثلاثة على متنها أكثر من 500 عالق بالخارج، مؤكدًا أنه سيتم نقلهم جميعًا عقب اتخاذ الإجراءات الوقائية واختبارات الفحص من قبل رجال الحجر الصحى، إلى الفنادق المخصصة للحجر الصحى للعالقين بالخارج .

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وأوضح المصدر أنه من المقرر أن تصل الرحلة الأولى من العاصمة الأمريكية واشنطن لمطار مرسى علم فى السادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، وتصل الرحلة الثانية والثالثة من بعد السادسة مساء، وأن هناك استعدادات مكثفة من قبل الجهات المختلفة المشاركة فى عملية استقبال رحلات العالقين لاستقبالهم وإنهاء إجراءات وصولهم لنقلهم للفنادق المخصصة كحجر صحى.

من جانبه قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك فرق مدربة من رجال الحجر الصحى فى استقبال رحلات العالقين بالخارج، بمطار مرسى علم الدولى، وأن تلك الفرق من أطباء الحجر الصحى وإدارة الطب الوقائى يقومون بعمل الإجراءات الوقائية المتبعة للركاب العائدين من الخارج، حيث يتم ذلك عقب عملية التعقيم الشامل لهم ولحقائبهم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أنه عقب عملية تعقيم الأشخاص والحقائب والتنسيق الكامل للحفاظ على المسافات بين الأشخاص تبدأ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحى، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.