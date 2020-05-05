شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح تفاصيل احتساب درجات مشروع البحث.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مشروع البحث لطلاب النقل يتم تقييمه بدون درجات، موضحة أن الطالب يحصل على علامة كاملة تشير إلى قبول البحث أو عدم قبوله، وفى حالة قبولة تضاف درجته الكاملة وهى بنسبة 100% إلى درجة ونمرة الفصل الدراسى الأول، أى أن الطالب سوف يحصل على الدرجة الكاملة فى البحث وتضاف للترم الأول.

وقالت مصادر مسئولة، إن الوزارة لديها آليات وأدوات اكتشاف الأبحاث التى يتم شرائها، موضحة أن الهدف هو حصول الطلاب على تعلم حقيقى وليس درجات أو شهادات، بدون تعلم، ومن يثبت الغش فى المرحلة الإعدادية سوف يدخل دور ثان لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، موضحة أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.

وأشارت إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.

خطوات التسليم الورقي:

1- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق.

2- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.

3- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.

4- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو 2020.

خطوات التسليم الإلكتروني:

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1- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF

2- قم بتسمية ملف الPDF كالآتي:

إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)

وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.

3- أدخل على حسابك على منصة إدمودو.

4- ستجد في أى من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثى لعام 2019-2020"

5- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

6- قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).

7- اضغط على زر "التسليم النهائي".

وسوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من 9 مايو إلى 16 مايو 2020.