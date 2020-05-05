شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض ملحوظ درجات الحرارة ، حيث يتوقع الخبراء أن يشهد غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على القاهرة تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد اليوم أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة على السواحل الشمالية، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومناطق من سيناء .

ويتوقع الخبراء ليلا ، نشاط للرياح وطقس بارد على القاهرة والوجه البحرى ، نشاط رياح وأمطار خفيفة إلى متوسطة وطقس بارد على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 16 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 16 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 16 والعظمى 25

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درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 24 والعظمى 31

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 26 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 29