تجنب الزحام والاختلاط.. اشحن عدادك وادفع فاتورة الكهرباء من منزلك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت منافذ السداد الإلكترونى لفواتير الكهرباء وشحن العداد مسبوق الدفع اليكترونيا امر يفضله العديد من المواطنين لتجنب الاختلاط والتزاحم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ”الخليج 365” يرصد لقرائه طرق الدفع الالكترونية لفواتير الكهرباء وشحن أرصدة العدادات مسبوقة الدفع، وفيما يلى منافذ دفع الفواتير وشحن العداد مسبوق الدفع: -شحن العدادات مسبقة الدفع اليكترونيا: 1- أكثر من 1000 مركز شحن تابع لشركات توزيع الكهرباء. 2- 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية تابعة لفورى. 3- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى (مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي). - سداد فواتير الكهرباء اليكترونيا: 1-الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير). 2- توافر أكثر 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى (مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي) Advertisements 3- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فورى. 4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلى - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبى الامارتى – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) 5- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store) 6-تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store -Play Store). 7- 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية. 8-كما يمكن لسكان القاهرة الواقعين فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهى (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة). 9-أيضا يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمى (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).

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