شكرا لقرائتكم خبر عن المنصة الإلكترونية لمشروع "مودة" تواصل استقبال الشباب المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المنصة الإلكترونية لمشروع "مودة " لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج استقبال الشباب ومدهم بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة وتقديم الإرشاد الأسرى وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق، وذلك عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج خاصة بعد تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسى المنصة الإلكترونية للمشروع.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد عقدت اجتماعا مع فريق عمل المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" لمتابعة العمل بالمشروع وخاصة متابعة التفاعل مع متابعى منصة مودة فى ظل ارتفاع استخدام المنصات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة، مؤكده على ضرورة تكثيف العمل على منصة مودة للوصول لمزيد من المستفيدين واستغلال تواجد الأسر فى المنزل ساعات الحظر للاطلاع على محتوى المنصة والوصول برسائل المشروع لأكبر عدد من المستفيدين.

يذكر أن عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن والمشرف العام على مشروع "مودة" كان قد أكد أن المشروع يسعى إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الأسرة المصرية والشباب المقبل على الزواج ومدهم بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة وتقديم الإرشاد الأسرى وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق، وذلك عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج، أيضاً تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها فى الحد من حالات الطلاق ومراجعة التشريعات الداعمة لكيان الأسرة وحقوق الطرفين والأبناء، وأنه فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد وحث المواطنين على البقاء فى المنازل للوقاية من انتشار فيروس كورونا شهدت المنصة الإلكترونية إقبالا كبيرا من جانب الشباب.