اليوم.. الحكم على متهمين في قضية "عنف النزهة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها على متهمين اثنين في قضية أحداث النزهة.
والمتهمان هما: إبراهيم آدم، صادر ضده حكم غيابيًا بالسجن المؤبد، ومحمود محمد، صادر ضده حكم غيابيًا بالسجن المشدد 15 سنة، ووجهت النيابة لهما تهم القتل والشروع في قتل والتجمهر واستعراض القوة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، الاشتراك في مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين في قتل 9 مواطنين، والشروع في قتل 4 ضباط و10 مجندين.
وكما وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، والبلطجة.
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