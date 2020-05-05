تحريات شقة مدينتي: ماس كهربائي سبب الحريق قبل الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
نجحت قوات الحماية المدنية بمدينتي، في إخماد حريق نشب بإحدى الشقق في b2، قبل موعد الإفطار.
وكشفت المعاينة والتحريات الأولية للواقعة، أن ماس كهربائي تسبب في واقعة الحريق داخل الشقة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكن رجال الدفاع من السيطرة على الحريق.
وأوضحت المعاينة، أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بالأرواح، لكن أسفر عن إلحاق بعض الأضرار المادية بمحتويات الوحدة.
بداية الأحداث بتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الأرضي في b2 بمدينتي، وبعض الديكورات بسقف الشقة، دون خسائر في الأرواح.
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