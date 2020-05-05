"القطار حوله أشلاء".. مصرع شاب مجهول الهوية في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: "القطار حوله أشلاء".. تصف هذه الكلمات معاينة رجال الشرطة لجثة شاب مجهول الهوية صدمه قطار بمركز الحوامدية جنوب الجيزة، الاثنين. تلقى العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، إشارة من شرطة النجدة بمصرع شخص صدمه قطار بمنطقة "عرب الساحة". معاينة رجال الشرطة تحت إشراف الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية، توصلت إلى أنه أثناء عبور شخص يبلغ من العمر 30 سنة، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، صدمه قطار تصادف مروره فحوله أشلاء. ويفحص رجال الأمن بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية ومقارنة أوصاف أصحابها بالمتوفى. وتحر المحضر اللازم بالواقعة.

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