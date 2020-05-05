ضبط أمين مخزن استولى على مستلزمات طبية بقيمة 150 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعلنت مديرية الصحة في الغربية عن ضبط أمين مخزن بمستشفى بسيون المركزي في محافظة الغربية، لاستيلائه على مستلزمات طبية لمكافحة فيروس كورونا، بقيمة 150 ألف جنيه.

جرى تشكيل لجنة بقيادة حامد أبو الدهب، مدير التفتيش المالي والإداري، لفحص وجرد مخازن مستشفي بسيون المركزي، حيث تبين تسجيل 1012 علبة جوانتي لاتكس، بقيمة 150 ألف جنيه غير موجودة بالمخازن، واختفاء بعض السجلات.

قرر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إحالة أمين المخزن لتحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة واستبعاد المدير المالي والإداري وإحالته لتحقيق.​