​"المتاحف التخيلية".. محاضرة افتراضية من مكتبة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تطلق الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب بالمجلس الاعلي للآثار يوم الأربعاء الموافق 6 مايو، محاضرة جديدة بعنوان "المتاحف التخيلية" من خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت رندا روفائيل مدير عام الإدارة، إن المحاضرة يلقيها الدكتورة محمد إسماعيل نائب مدير مركز توثيق التراث بمكتبه الإسكندرية، مشيرة إلى أنه قد يلجأ البعض إلى استخدام المتاحف التخيلية بدلًا من الزيارات الواقعية للمتحف؛ خاصه في الظروف التي يمر بها العالم من تفعيل إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتناول تلك المحاضرة تعريف الجمهور بطبيعة المتاحف التخيلية، وأنواعها، والتقنيات الرقمية المستخدمة بها، كما سيتم عرض لأمثلة محلية وعالمية لتلك المتاحف.

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يمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالإدارة على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا من خلال الرابط:

وتأتي هذه المحاضرة في إطار سلسلة المحاضرات التي ينظمها المجلس الأعلى للآثار في العديد من المتاحف الأثرية من خلال البث المباشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوزارة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.