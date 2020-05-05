​الآثار تحرر محضرًا لسرقة شريط نحاس من جامع الأمير جمال الدين الأستادار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قالت وزراة السياحة الآثار، إنه أثناء المرور الدوري لأفراد أمن الآثار ومفتشي آثار منطقة الجمالية تبين لهم اختفاء جزء من الشريط النحاسي المستطيل المثبت على واجهة ضلفتي باب جامع ومدرسة الأمير جمال الدين الأستادار، والتي تم إضافتها اثناء أعمال الترميم التي تمت بالجامع عام 2000.

وأكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، عدم أثرية القطعة المفقودة، وأنه تم إضافتها أثناء أعمال الترميم.

يأتي هذا بينما اتخذت منطقة آثار الجمالية، كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحررت محضرًا بالواقعة وتم تسليم كاميرات المراقبة للشرطة، لتفريغها ومعرفة ملابسات السرقة، ومن قام بها، وتقوم الأجهزة المختصة بعملها لاستعادة الجزء المفقود.

يذكر أنه تم تشييد جامع ومدرسة الأمير جمال الدين الأستدار سنة 811 هجرية 1407 م.​