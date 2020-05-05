وزير الري يبحث الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، اليوم الاثنين اجتماعًا مع ممثلي الشركات والمقاولين المتخصصين في أعمال تأهيل الترع، لمناقشة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع.

كما بحث وزير الري مع ممثلي الشركات كيفية التغلب على المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع، والعمل على الإسراع في معدلات التنفيذ، وذلك باتباع كافة طرق الطرح المتبعة والمذكورة بالقانون 182 لسنة 2018، والأخذ في الاعتبار كافة الطرق المتبعة في أعمال التأهيل من استخدام الدبش المغطى بطبقة خرسانة عادية والتبطين بالخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بعد دراسة كل حالة ترعة على حدة.

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واستمع عبدالعاطي إلى كافة وجهات نظر المقاولين وأصحاب الشركات، وأكد ضرورة العمل على إنجاز هذا المشروع بالمعايير والكفاءة المطلوبة لما له من أكبر الأثر على إدارة منظومة المياه.

وأشار وزير الري إلى أنه من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع، ضمان وصول المياه للنهايات في أسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وأيضا تقليل تكاليف الصيانة.

يذكر أنه جارٍ الانتهاء من الترتيبات والدراسات المطلوبة للبدء في التنفيذ، وجارٍ حصر الترع التي تحتاج إلى تأهيل، مع التركيز على البدء بالتنفيذ بمحافظات الوجه القبلي، نظرا لبدء موسم أقصى الاحتياجات وما يتطلبه من زيادة للطلب على المياه بمحافظات الوجه البحري لتلبية الاحتياجات المائية للزراعات الصيفية، وخصوصا زراعات الأرز بالوجه البحري.