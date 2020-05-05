الصحة: 350 جنيهًا مكافأة يومية للعاملين بمقار عزل كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حددت وزارة الصحة والسكان، قيمة المكافآت اليومية الاستثنائية للأطقم الطبية والعاملين المتعاملين مع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بمقرات العزل بالمدن الجامعية ونزل الشباب.

وبحسب خطاب أرسله اللواء رفعت الساعي مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، حددت الوزارة تصنيفين للمتعاملين؛ الأول: المتعاملون بشكل مباشر مع حالات كورونا، وبلغ الحد الأقصى لقيمة المكافأة 350 جنيهًا عن كل يوم عمل، والثاني: المتعاملون بشكل غير مباشر مع حالات كورونا وبلغ الحد الأقصى 175 جنيها عن كل يوم عمل.

وأوضح الخطاب أن قيمة المكافأة التشجيعية المستحقة من السلطة المتخصة طبقًا لمعدلات التميز في الأداء والجهد المبذول ومعدلات نسب المخاطرة، مع مراعاة الشفافية وبما لا يجاوز القيمة المالية المحددة.

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كما أن تحديد المستحقين للصرف والفئة المالية ونسبة الاستحقاق وأيام العمل وعدم إدراج الفئات غير المستحقة مسئولية رئيس الجهة.

ونص الخطاب على أن يحتسب يوم العمل بواقع 12 ساعة، وفي حالة التواجد أقل من ذلك، يُحتسب التواجد بنسبة مئوية طبقًا لساعات الحضور، كما أن هذه المكافآت مصروف غير متكرر لا يأخذ صفة الدورية ولا يمثل زيادة في نظم الإثابة.

كما أشار إلى أن الصرف يتم خصمًا على المبالغ المحولة للجهات المعنية لذمة صرف مستحقات المتعاملين الفعليين مع حالات كورونا، على أن يبدأ العمل بتلك الضوابط اعتبارًا من بداية تاريخ دخول أول حالة مصابة لمقرات العزل.