أخبار مصر | السياحة والآثار تصفيح باب مدرسة الاستادار ليس أثري وجاري ضبط الجناه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار تصفيح باب مدرسة الاستادار ليس أثري وجاري ضبط الجناه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بثت وزارة السياحة والآثار بيان جديد حول اختفاء جزء من الشريط النحاسي المستطيل المثبت بواجهة ضلفتي باب جامع ومدرسة الأمير جمال الدين الأستادار، والتي تم إضافتها اثناء أعمال الترميم التي تمت بالجامع عام ٢٠٠٠

وحسب البيان فقد تبين أثناء المرور الدوري لأفراد أمن الآثار ومفتشي آثار منطقة الجمالية اختفاء جزء من هذا الشريط النحاسي.

ومن ناحيته قال الدكتور اسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، إن هذه القطعة المفقودة ليست أثرية، فقد تم إضافتها اثناء أعمال الترميم.

واتخذت منطقة آثار الجمالية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتسليم كاميرات المراقبة للشرطة لتفريغها ومعرفة ملابسات السرقة ومن قام بها وتقوم الأجهزة المختصة بعملها لاستعادة الجزء المفقود.

يذكر أن كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية كانت قد التقطت عددا من الصور لباب جامع ومدرسة جمال الدين الاستادار، والتي كشفت عن فقد البخارية وجزء من الشريط النحاسي، وقد أوضحت مدير عام شارع المعز للفجر أن الجزئين ليسا أثريين حيث أن الباب عبارة عن مستنسخ وليس بأصلي.

وجامع ومدرسة جمال الدين يوسف الاستادار يقع في حارة التمبكشية المتفرعة من شارع الجمالية، أنشأه سنة 1407م811هـ الأمير جمال الدين يوسف الاستادار الذي ولد في مدينة البيرة في فلسطين لأب كان يعمل واعظا.

Advertisements

نشأ الاستادار حافظًا للقرآن الكريم وكان يرتدي زي رجال الدين، وبعد وفاة والده سافر إلي القاهرة سنة 1368م وخلع زي رجال الدين لينخرط في وظائف الدولة حتى وصل إلى منصب الاستادار.

والاستادار هو المشرف علي البيوت السلطانية من مطابخ وحاشية ونفقات وكسوة، وعرف عنه التعسف والشدة واغتصاب الأوقاف حتى أن الأرض التي أقام عليها مسجده كانت إحدى الأراضي التي استولي عليها.

في عام 1409م غضب عليه السلطان فرج بن برقوق فأمر بحبسه ومصادرة كل أمواله وأملاكه وتم تعذيبه تعذيبًا شديدًا ليعترف علي مكان الأموال، وأخيرًا أعدم بقطع رأسه لينتهي نهاية مأساوية بعد حياة حافلة.

وحى الجمالية مجمع تراث القاهرة منذ بنائها، فيه الأزهر، وجامع الحاكم بأمر الله، والجامع الأقمر وغيرها، وفيه أسوار القاهرة، وبواباتها، والمدارس الأيوبية والمملوكية، وخان الخليلى، والصاغة، والنحاسين.

ويقال إن التسمية نسبة للأمير جمال الدين محمود الاستادار في الحي مدرسته وكانت من أعظم مدارس القاهرة، ويضم الحى 18 شياخة منها شياخة الجمالية وبرقوق وقايتباي والبندقدار والمنصورية والدراسة، والعطوف وقصر الشوق والخواص وباب الفتوح وخان الخليلي والخرنفش وبين السورين.

ويحد حي الجمالية التاريخي من الشرق شارع المعز لدين الله ومنطقة بين القصرين، ومن الشمال والغرب أبواب القاهرة، الفتوح والنصر، وجزء من السور الفاطمي، ومن الجنوب شارع الأزهر.