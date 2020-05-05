شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار»: اختفاء جزء من الشريط النحاسي من باب جامع الأستادار بالجمالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة السياحة والآثار إنه أثناء المرور الدوري لأفراد أمن الآثار ومفتشي آثار منطقة الجمالية تبين لهم اختفاء جزء من الشريط النحاسي المستطيل المثبت بواجهة ضلفتي باب جامع ومدرسة الأمير جمال الدين الأستادار، والتي تمت إضافتها أثناء أعمال الترميم للجامع عام ٢٠٠٠.

وأكد الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، عدم أثرية هذه القطعة المفقودة، وأنه تمت إضافتها أثناء أعمال الترميم، فيما اتخذت منطقة آثار الجمالية جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بتحرير محضر بالواقعة وتسليم كاميرات المراقبة للشرطة لتفريغها ومعرفة ملابسات السرقة ومن قام بها، كما تقوم الأجهزة المختصة بعملها لاستعادة الجزء المفقود.

وشُيد جامع ومدرسة الأمير جمال الدين الاستدار سنة ٨١١ هجرية ١٤٠٧ م.