شكرا لقرائتكم خبر عن بإجمالي 40 مليون جنيه.. صرف معاش مايو لـ47 ألف مستحق في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، انتظام عمليات صرف المعاشات في ثاني أيام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل، حيث تم الانتهاء من صرف 40 مليون و343 ألف جنيه حتى الإثنين لـ47 ألفا و730 مستحقا.

وأوضح محافظ الغربية، استمرار صرف المعاشات غدا الثلاثاء لفئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، من خلال 292 منفذًا للصرف، تشمل 241 مكتب بريد، و51 مدارس على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأشار المحافظ إلى اتباع جميع التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال عملية الصرف، وتوفير خيام ومقاعد على مسافات متباعدة، إلى جانب التعقيم والتطهير المستمر لجميع المنافذ بهدف منع الزحام والحد من التجمعات، حرصًا على سلامة المواطنين.