شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل الرحلة الرابعة للعائدين من واشنطن الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، غدا الثلاثاء، الرحلة الرابعة للمصريين العائدين من واشنطن ضمن الرحلات الجوية التي تقل المصريين العالقين في الخارج طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران والتي تقل نحو ٣٠٠ راكب.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في بيان، الاثنين، أنه سيتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءً والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا.

ممن جانبه قال أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إنه جرى تخصيص أتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين عبر طائرة أندونيسيا وسلطنة عمان إلى فندق الحجر الصحي بمرسي علم عقب وصولهم منعا للتكدس، وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر أقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسى علم، وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة، بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر.