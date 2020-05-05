شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": نظام جديد لفحص حالات كورونا يظهر نتيجة التحليل فى أقل من 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الوزارة بدأت في تطبيق نظام جديد لفحص حالات فيروس كورونا، بحث يتم معرفة نتيجة التحليل في أقل من 12 ساعة، وهو أمر في غاية الأهمية في دعم إجراءات وزارة الصحة لمكافحة انتشار الفيروس.

وأضاف السبكي، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب منذ قليل، أن وزارة الصحة لا تقوم بالإفراج عن جثث الموتي الموجودة بالمستشفيات إلا بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا من عدمه، حرصا علي اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الإصابة خصوصا فيما يتعلق بعملية الدفن.

وأشار السبكي، إلي أن وزارة الصحة تعمل ليل نهار، وهناك غرفة عمليات علي مدار الساعة لإدارة أزمة فيروس كورنا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، لمتابعة آخر المستجدات في أزمة فيروس كورونا.