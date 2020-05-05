التعليم: على الطلاب تقديم المشروعات بأحد الوسائل المتاحة وعلينا التقييم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييم المشروعات البحثية سيتم وفق ضوابط وآليات متعددة على رأسها "اتباع القالب المعلن للمشروع وتنوع مصادر المعرفة وشمول المشروع لجميع التخصصات" ، وتكون نتيجة تقدير المشروع البحثي اجتياز أو عدم اجتياز.

وأكدت الوزارة أنه لابد من إعداد خطة للقيام بعملية التقدير بحيث تقوم فرق التقدير بتقدير المشروعات البحثية الورقية والالكترونية للطلاب بمدارس غير مدارسهم الاصلية، على أن يتم تنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية داخل المدارس بالنسبة لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الاعدادي والصفين الاول والثاني الثانوي العام الذين لم يؤدوا الامتحان الالكترونى، وذلك لكافة المشروعات البحثية الالكترونية والورقية ، على أن يتم استخدام المنصة في عملية تقدير المشروعات البحثية الالكترونية.

وأشارت إلى أن تتولى لجان التقدير بإعداد قائمة بأسماء الطلاب الذين تطابقت مشروعاتهم البحثية مع مشروعات أخرى أو مشروعات ليست من اعدادهم ، مع تعليق اعلان نتائجهم لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة، مع ضرورة أن تحتفظ كل مدرسة بالمشروعات البحثية للطلاب بإعتبارها أوراق امتحانية رسمية مع تطبيق كافة القواعد المنظمة لهذه العملية.