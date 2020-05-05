شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد مواعيد إعلان نتيجة مشروعات البحث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تقييم المشروعات البحثية لطلاب الصف الثالث الإعدادى، موضحة أنه سيتم التقييم من خلال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية آسوة بما هو متبع في الأعوام السابقة مع الالتزام بقيام المدرسة بإرسال المشروعات البحثية لإجراء عملية التقدير وكذا نتيجة المواد التي لا تضاف للمجموع إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية ، وحصول الطالب بعد اجتيازه المشروع البحثي على درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100% وتضاف درجته إلى درجة الفصل الدراسي الاول .

وشددت الوزارة على أن تعتبر نتيجة الطالب الذي لم يقدم المشروع البحثي صفر في الفصل الدراسي الثاني وتعلق نتيجة الطالب الذي يثبت تطابق المشروع البحثي الخاص به مع مشروع آخر واتخاذ باقي اجراءات إعلان النتائج آسوة بالأعوام السابقة واعتمادها من المحافظ، موضحة أن المواد التي لا تضاف للمجموع من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي يقوم المعلم بتقديرها للطالب عن الفترة التي قضاها حتى 15 مارس 2020.

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وتابعت الوزارة: اعتبار نتيجة الطالب الذي لم يقدم المشروع البحثي صفر في الفصل الدراسي الثاني للمواد الاساسية التي تضاف للمجموع وفى ضوء مجموع درجات الفصلين يعقد امتحان دور ثان في جميع المواد الأساسية التي تضاف للمجموع وذلك فيما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020، مع عقد اختبار تحريري تكميلى للطالب الذي تغيب عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر قهرى وذلك بالتزامن مع امتحان شهادة الثانوية العامة أو بعدها وفق ما يقرره مدير مديرية التربية والتعليم .

وبالنسبة لإعلان نتيجة العام الدراسى، أكدت الوزارة، أنه بالنسبة لصفوف النقل من 3 ابتدائي الثانى الإعدادى تعلن نتيجة العام الدراسى آسوة بما هو متبع في الأعواد السابقة ، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من انتهاء فترة تسليم المشروعات البحثية، أما بالنسبة للشهادة الاعدادية تعلن النتيجة بعد انتهاء لجنة النظام والمراقبة من أعمالها وتسليمها لمدير المديرية لاعتمادها من المحافظ.

بالنسبة لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الذين لم يؤدوا الامتحان إلكترونيا، تعلن النتيجة بعد تقدير المشروعات البحثية في مدة أقصاها أسبوعين من إنتهاء فترة تسليم المشروعات البحثية، ويتولى مدير التعليم العام في كل مديرية تعليمية إعداد تقرير إلكتروني عن كل مرحلة وتسليم المشروعات البحثية وتقدير المشروعات وإعلان النتيجة لكل مدرسة.