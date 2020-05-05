شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الحكومة: تسيير رحلتين يوميًا لإعادة المصريين العالقين بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أعداد مخالفي شروط الإقامة بالكويت، وضحايا تجار التأشيرات، وجدوا أنفسهم في موقف حرج في الفترة التي انتشر فيها فيروس كورونا، ولكن خلال أيام قليلة سيعودون إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى أنهم الآن في وطنهم الثاني الكويت، وسيتم انطلاق أول رحلتين خلال 48 ساعة، وسيتم تخصيصهما للحالات الإنسانية التي تشمل النساء والأطفال، والدولة المصرية تكن كل التقدير للدور الذي تقوم به الكويت في التعامل مع هذا العدد الكبير.

وأضاف المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرامج "القاهرة الآن" الذي يذاع على قناة الحدث، أن الأعداد الكبيرة الموجودة في الكويت، تحتاج إلى 32 رحلة طيران لأن أعدادهم تخطت الـ5000 مواطن، وغدًا سيتم عقد اجتماع لرئيس الوزراء وسيتم خلال عمل جداول لإعادتهم من الكويت بشكل متتابع بحيث يتم تسيير رحلتين كل يوم.

وأوضح أنه سيتم وضعهم في الحجر الصحي، حيث سيتم قضاء فترة الحجر الصحي في عدة مدن جامعية، وقد تم العمل على تهيئة تلك المدن لاستقبالهم، وستكفي الغرف التي تم إعدادها لاستقبال هذا العدد الكبير من المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر مسألة وقت فقط، وسيتم إعطاء أولوية مطلقة للحالات الإنسانية.

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وأضاف أن الجانب الكويتي وجه بإعفائهم من العقوبة والغرامة بسبب كسرهم مدة الإقامة الموجودة في التأشيرات.