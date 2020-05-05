شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لا صحة لإضافة kg3.. وهناك خطأ فى وثيقة داخلية يتم تصويبها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا صحة لإضافة kg3 لمرحلة رياض الأطفال.
وقال، "هذا استنتاج صحفى خاطئ من وثيقة داخلية يتم دراستها فى البرلمان وبها خطأ فى الصياغة وتم تصويبه".
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الشخصية: الخلاصة ليس هناك kg3.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت عام 2018، نظام التعليم الجديد والذى يتسهدف طلاب رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى، بمناهج جديدة، حيث يركز النظام الجديد للتعليم يركز على المتعلم والطالب يشارك فى الأنشطة.
وأوضح الوزير، أن الوزارة ترغب فى أن يعيش الطالب حياة جيدة وليس امتحانات قائلا: "مفيش امتحانات فى أول 4 سنوات والطالب يعتمد على أساليب تقويم مختلفة"، موضحًا أن التعليم سيكون عبارة عن محتوى متشابك مثل باقى الدول".
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