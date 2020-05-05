شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن فتح "حساب الطوارئ والحالات الحرجة" للراغبين فى المساهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن فتح حسابا بأحد البنوك لتلقي مساهمات الصحفيين ومن يرغب غيرهم لصالح "حساب الطواريء والحالات الحرجة"، الذي صدر به قرار المجلس في 2 أكتوبر 2019 وذلك بخلاف الخصم الاختياري من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالزملاء اعضاء النقابة.

وأضاف ضياء رشوان فى بيان له أنه تم إيداع مبلغ المائتي ألف جنيه الذي قرر مجلس النقابة المساهمة به، في هذا الحساب.

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وناشد ضياء رشوان نقيب الصحفيين الزملاء، وغيرهم، المساهمة في الحساب وسرعة تسليم استمارات الخصم الذي يرونه من بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بكل منهم، حتى يتسنى لمجلس النقابة تفعيله ووضع المعايير اللازمة لمواجهة ما يحيق بالزملاء من حالات طارئة وحرجة، وفي مقدمتها الوفاة والأمراض الخطيرة والمزمنة عالية التكلفة العلاجية.