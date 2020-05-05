شكرا لقرائتكم خبر عن الفتوى والتشريع تُنهى نزاع استمر 10 سنوات بين "هيئة الاستشعار"و"النقل العام "على 1700 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ (1700) جنيه إلى الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء قيمة تلفيات سيارة اصطدمت بأتوبيس نقل عام .

وثبت صدور فتوى قضائية عام 2011 ، بإلزام هيئة النقل العام بالقاهرة بأداء مبلغ (1700) جنيه إلى الهيئة القومية

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للاستشعارمن بعد وعلوم الفضاء عوضًا عن إصلاح التلفيات التى لحقت بالسيارة التابعة لها بعد اصطدام أتوبيس نقل عام بالسيارة ، إلاأن مصلحة الضرائب المصرية طلبت من هيئة النقل العام عام 2013 تحرير شيك بقيمة 1700 جنيه لوجود مديونية مستحقةعلى الهيئة متمثلة فى فروق ضريبية كسب عمل بقيمة مقدارها 113 ألف و 126 جنيهًا، وقد قامت هيئة النقل العام بالفعل بتحرير شيك للضرائب .

ولما كانت الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء ، سددت الفروق الضريبية المستحقة عليها وسند مطالبتها، وقدمتالدليل صور لشيكات محررة باسم مدير عام مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة، وهو ما لم تجحدهمصلحة الضرائب .

واختتمت الفتوى ، أن نكول مصلحة الضرائب فى الرد على موضوع النزاع رغم حثها على ذلك ، يعد تسليمًا منها باستثاء المبلغ المستحق لها، وبصحة مطالبة الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، مما يتعين معه إلزام مصلحة الضرائبالمصرية برد مبلغ (1700) جنيه إلى الهيئة العامة للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء.