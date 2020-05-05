شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد المحظوظة.. 10 سياسيين نجوا من الموت بسبب كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يسلم سياسيو العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فأصيب كثيرون بالمرض ونجى معظمهم من مخالبه متماثلا للشفاء، والبعض الآخر فارق الحياة.. ويرصد الفيديو أبرز الشخصيات السياسية فى العالم التى نجت من الموت المحقق بكورونا. - رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دخل العناية المركزة وتعافى - أصيب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وتعافى بعدما أنهى مدة الحجر - شفاء وزير الصحة البريطاني مات هانكوك - أمير موناكو ألبير الثاني المصاب بالفيروس خرج من الحجر بعد تعافيه - تماثلت صوفي ترودو زوجة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو للشفاء من المرض Advertisements - نائب وزير الصحة الإيرانى ايرج حريرجي عاد لعمله بعد شفاءه - ظهر رئيس البرلمان الإيرانى على لاريجانى فى اجماعاته بعد تعافيه من كورونا - مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي تعافي من المرض - وزير داخلية أستراليا بيتر داتون خضع للحجر الصحى - وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الاسباني كارمن كالفو تعافيها من فيروس كوفيد 19 - لكن يواصل كورونا تفشيه ويحقق إصابات جديدة بين صفوف سياسيى العالم

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