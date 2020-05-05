شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى الكويت: تسيير رحلات جوية خلال يومين لإعادة مخالفى الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السفير المصري لدى دولة الكويت طارق القوني، مساء اليوم الاثنين، عن بدء تسيير رحلات طيران خلال يومين لإعادة مخالفي الإقامة من المواطنين المصريين في الكويت، مؤكدا أن جاري حاليا التنسيق مع الجانب الكويتي ترتيب الرحلات لاعادة جميع العالقين تباعا خلال الفترة المقبلة.

أكد السفير طارق القوني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عبر الهاتف من الكويت، إن الرحلات الجوية سيبدأ تسييرها خلال اليومين القادمين بالتنسيق مع السلطات الكويتية، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للسيدات والأطفال وكبار السن من مخالفي الإقامات في دولة الكويت.

وأوضح القوني أن السفارة المصرية لدى الكويت كانت على تواصل دائم مع الجانب الكويتي في هذا الشأن للحصول على الأعداد الكاملة لمخالفي الإقامات الذين سجلوا أسمائهم لدى مراكز الإيواء، مؤكدا أن السفارة المصرية لدى الكويت حصلت على تلك الأسماء نهاية الأسبوع الماضي وتم موافاة القاهرة بها، حيث بدأت باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة منذ أيام لإعداد أماكن الحجر الصحي لمخالفي الإقامة بالكويت، بما يتناسب مع ظروفهم وأوضاعهم حتى يتم تفعيلها مباشرة بمجرد وصولهم إلى البلاد.

وكانت تابعت السفارة الأحداث المؤسفة التي شهدها مركزي الإيواء في منطقة كبد وجليب الشيوخ مساء أمس 3 مايو، وإذ تؤكد السفارة أن هذه التصرفات غير مقبولة بأي حال من الأحوال، فإنها تعرب عن تقديرها لحسن تعامل السلطات الكويتية مع الموقف، مؤكدين على ثقتنا الكبيرة في حكمة الأخوة بوزارة الداخلية.

2. في هذا الصدد نود الإشارة إلى أنه تم إيفاد مسئولي القنصلية مساء أمس لمدرسة سلمى بنت حمزة بجليب الشيوخ للقاء ممثلين عن أبناء الجالية المقيمين بمركز الإيواء، بحضور الأخوة المسئولين الكويتيين، وقد تم دعوة أبناء الجالية للابتعاد عن أية مشكلات، وكذا إحاطتهم بالتطورات ذات الصلة ببدء الرحلات المنتظرة لعودتهم إلى مصر خلال الأسبوع الجاري، مع إعادة التأكيد على استعداد السفير لاستقبال ممثلي مخالفي الإقامة في مقر السفارة في أي وقت، إلي جانب الزيارات التي قامت بها القنصلية لمراكز الإيواء خلال الفترة الماضية.

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3. كذلك فإن السفارة تتابع مع المسئولين الكويتيين ترتيبات تسيير رحلات طيران لمخالفي الإقامة، وقد وافانا الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بالمسجلين في هذه المراكز نهاية الأسبوع الماضي، والتي تم موافاة القاهرة بها، علماً بأنه سيتم تسيير رحلتين هذا الأسبوع للسيدات والأطفال وكبار السن، على ان يتبعها رحلات أخرى خلال الفترة القادمة. كما ان السلطات المصرية تقوم بتجهيز اماكن للحجر الصحي للعائدين من مخالفي الإقامة بما يتوافق مع طلباتهم وظروفهم.

4. وفي النهاية تهيب السفارة أبناء الجالية المقيمين في مراكز الإيواء الالتزام الكامل بالتعليمات التي تصدرها السلطات الأمنية الكويتية وعدم الانسياق وراء مثيري الشغب ومروجي الإشاعات.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر، حرص الكويت ومصر على متانة العلاقات التي تجمع البلدين، وعدم تأثرها بأي تصرفات فردية، مشددا على رسوخ العلاقات التي وضع أسسها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف الشيخ الدكتور أحمد الناصر - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - أن إجلاء المقيمين المصريين من مخالفي الإقامة المتواجدين في مراكز الإيواء سينطلق قريباً، بعد تفاهم جرى بين البلدين في هذا الشأن، لإطلاق جسر جوي يشمل تسيير رحلتي طيران يومياً من الكويت إلى مصر.

وشدد على أن سياسة الكويت الدبلوماسية التي وضع أسسها أمير الكويت، لا تسير بمبدأ ردات الفعل على تصرفات فردية لا يجوز تعميمها.

وأشار وزير الخارجية الكويتي إلى أن كل دول الوافدين المخالفين الذين تم تجميعهم في مراكز الإيواء، وبينها مصر، تتفهم الإجراءات الكويتية، ولم ترفض أي دولة مسألة عودة مواطنيها.