شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة نسبة استخدام الإنترنت لـ87%.. ومن 12ظهرا لـ3عصرا ذروة الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف أوضح خلاله إنه في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد واللجوء إلى العزل المنزلي، شهد استخدام الإنترنت في مصر زيادة ملحوظة، وهو ما ترتب عليه تطوير استخدام خدمات الاتصالات.
وأوضح الإنفوجراف، أن 87% نسبة الزيادة فى استخدام الإنترنت المنزلى بينما 18% نسبة الزيادة فى استخدام الموبايل إنترنت ، وارتفاع الضغط على استخدام الإنترنت لـ15 ساعة يوميا لتصبح ذروة استخدام الانترنت فى مصر من 12ظهرا وحتى 3عصرا .
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