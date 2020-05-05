شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وصول 4 طائرات مستلزمات طبية للسودان بتكليف من الرئيس لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مطار الخرطوم في إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، أربع طائرات عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية لمساعدة حكومة دولة السودان الشقيق في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه أعرب الجانب السودانى عن شكرة و تقديرة لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا على المساعدات المصرية.

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وأعرب صديق تارو عضو مجلس السيادة السودانى عن سعادتهم باستقبال تلك المساعدات الكبيرة فى ظل الظرف الذى يواجه العالم ومن ضمنهم السودان بأربع طائرات محملة بالمساعدات الطبية تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسى تعبيرا عن اهتمامه بالشعب السودانى ومتانة الصلات بين الشعبين وأن هذه المحنة تكشف صدق العلاقات بين الأشقاء وهو موقف لن ينسى.

تشمل شحنة المساعدات المهداة من مصر للجانب السوداني كميات كبيرة من الأدوية والمسلتزمات الطبية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني في ظل أزمة نقص الأدوية ومستلزمات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومساعدتها في الحد من تزايد أعداد الإصابات والوفيات بها.