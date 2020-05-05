شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبد الحميد قائد القوات الجوية الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت القوات المسلحة بالنعى فى وفاة إبن من أبنائها الفريق محمد عبد الحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق. Advertisements وأكدت القوات المسلحة فى بيان رسمى، أن الفريق الراحل وافته المنية أمس، وحيث تتقدم بخالص العزاء لأسرته وتدعوا الله أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبد الحميد قائد القوات الجوية الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.