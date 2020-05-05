شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة السودان تشكر مصر على المساعدات الطبية: بادرة هامة تعكس عمق العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الحكومة السودانية عن شكرها لمصر، قيادة وشعبا، على المساعدات الطبية، التي وصلت الخرطوم اليوم، مؤكدة أن هذه البادرة الهامة تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، في بيان، "وصلت إلى مطار الخرطوم ٤ طائرات عسكرية مصرية تحمل الدفعة الأولى من المساعدات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديمها لحكومة وشعب السودان، وكان في استقبالها الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة، والشيخ خضر كبير مستشاري رئيس الوزراء، والسفير صديق عبد العزيز وكيل وزارة الخارجية.

وأضاف صالح "باسم حكومة وشعب السودان، أتقدم لأشقائنا في جمهورية مصر العربية، قيادة وشعبا، بالشكر والتقدير على هذه البادرة"، لافتا إلى أن المساعدات شملت عدة آلاف من سترات الحماية الشخصية للكوادر الطبية ومعدات للمعامل الطبية، ومعقمات، وأدوية ومحاليل وريدية، وأجهزة تعقيم ومعدات وأجهزة أخرى لمواجهة جائحة الكورونا.

كما أعرب الناطق باسم مجلس الوزراء السوداني عن شكره لطاقم السفارة المصرية في الخرطوم، بقيادة السفير حسام عيسى، على الجهد الذي بذل في سبيل توفير هذه الاحتياجات العاجلة للقطاع الطبي والصحي في اطار مكافحة جائحة الكورونا.