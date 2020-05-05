شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البيئة تنقذ "النسر الأسمر" أكبر الطيور الجارحة من حيازة أحد المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وزارة البيئة، من خلال محمية أبو جالوم فى إنقاذ نسر من نوع جريفون: (Griffon Vulture)‏ و (الاسم العلمي: Gyps fulvus)، ويسمي كذلك بالنسر الأسمر، والذى يعد من أكبر الطيور الجارحة بحيازة احد المواطنين بالمخالفة للقانون، وذلك بالتعاون مع مجلس المدينة وقسم شرطة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وعدد من الجهات المعنية وجمعيات المجتمع المدنى وحقوق الحيوان، وذلك استمرارا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمنع الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية.

وكان قد ورد بلاغ إلى قطاع حماية الطبيعة بالوزارة من أحد المهتمين بالحياة البرية يفيد بحيازة أحد المواطنين بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء لنسر بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994و تعديلاته للحفاظ على الحياة البرية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية وخاصة اتفاقية سايتس حيث أن النسر الأسمر مدرج في الملحق الثاني من الاتفاقية.

وفور ورود البلاغ تم التنسيق مع الجهات المعنية والتوجه إلى العنوان المذكور حيث تم العثور على النسر إلا أن المبلغ عنه أكد عدم معرفته بمنع الاتجار فى الكائنات البرية المعرضة للانقراض، وأنه عثر على النسر داخل منزله وكان يرعاه للحفاظ على حياته وأبدى تعاونه حيث تم مصادرة النسر.

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وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم معاينة النسر فور مصادرته والتأكد من سلامته حيث تم نقله إلى محمية أبو جالوم بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان بدهب ويتم حاليا توفير الرعاية المناسبة له و تغذيته وإعادة تأهيله استعدادا لاطلاقه بالبرية في بيئة مناسبة.

وأشادت فؤاد بقيام بدور المجتمع المدنى فى حماية الحياة البرية والإبلاغ عن حيازة النسر بالمخالفة للقانون وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية وبنجاح برامج الوزارة فى نشر الوعى بأهمية دور المواطن فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة و فعالة من أجل حماية البيئة.

وطالبت وزارة البيئة، المواطنين بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالإنقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الاتجار غير المشروع أو حيازة تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء ما عدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الاسبوع.