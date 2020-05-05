شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السودانى يجرى اتصالا هاتفيا بالدكتور مصطفى مدبولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السودانى، اتصالاً هاتفياً بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، متوجها له بالشكر للشعب المصري الشقيق ولقيادته للدعم الكبير الذي قدمته مصر للسودان مساهمة منها في مكافحة جائحة كورونا.

أوضح بيان صحفى صادر عن الحكومة السودانية، أن حمدوك شدد خلال الاتصال على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين وعمقها.

من ناحيته، أكد رئيس الوزراء المصري على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأن الشعب المصري لن يألوا جهداً في تقديم كافة أنواع الدعم للسودان لمكافحة هذا الوباء.

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وقال البيان إن الدعم الذي وصل عبارة عن أربع طائرات عسكرية محملة بالآلاف من سترات الحماية الشخصية، ومعدات معامل، معقمات، أدوية، ومحاليل وريدية، وأجهزة تعقيم، ومعدات وأجهزة طبية متنوعة.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وجه بتسيير جسر جوى بين القاهرة والخرطوم لنقل إحتياجات و مساعدات طبية عاجلة إلى الأشقاء في جمهورية السودان في إطار الجهود المشتركة الرامية إلي التصدي لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك تجسيدا للروابط الأزلية بين شعبي وادى النيل.