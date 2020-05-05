شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الكويت تؤيد كل ما تتخذه مصر من إجراءات لصيانة أمنها بعد حادث سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مجلس الوزراء الكويتى عن استنكاره للهجوم الإرهابى الذى استهدف مدرعة للجيش المصرى فى منطقة (بئر العبد) بشمال سيناء مؤخرا، والذى أسفر عن استشهاد واصابة عدد من الضباط والجنود.

وأكد (الوزراء) الكويتي- في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، الذي تم عبر الاتصال المرئي (اون لاين) برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - وقوف الكويت مع شقيقتها جمهورية مصر العربية، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصيانة أمنها واستقرارها.

كما شدد مجلس الوزراء الكويتي، على موقف الكويت الثابت والمناهض للإرهاب بكافة صورة وأشكاله، وأيا كان مصدره.

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