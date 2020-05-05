شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن إصابة وكيل كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، أن لجنة الترصد ومكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة، حددت عدد المخالطين للدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان الذى أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وقال الدكتور علم الدين، إن لجنة مكافحة العدوى رصدت عدد 31 من المخالطين للعميد من الدكاترة والعاملين، وأثبتت المسحة سلبية العينات لكافة المخالطين، ما عدا حالة واحدة أثبتت ايجابياته وإصابته بفيروس كورونا الدكتور عصام عزيز، وكيل كلية طب الفم والأسنان لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذى تم إحالته لمستشفى قصر العينى الفرنساوى المخصصة لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد طه، مدير عام المستشفيات، أنه فور التأكد من إصابة وكيل طب الأسنان، تم تحويله إلى مستشفى الفرنساوى للعزل لاتخاذ الإجراءات الطبية المعمول بها لعلاج فيروس كورونا وفقا لبرتوكولات العلاج لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن الجامعة توفر كافة الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح الدكتور أحمد طه، أن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، يتابع الحالة الصحية للعميد والوكيل أولا بأول، مع التأكيد على تقديم كافة أنواع الدعم الطبى والنفسى لهم، من أجل مواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهدا ولن تتوانى عن تقديم الدعم لكافة المنتسبين لها.