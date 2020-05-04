شكرا لقرائتكم خبر عن «رفع الحظر في عيد الفطر أم استكماله؟».. الحكومة توضح مفهوم إجراءات كورونا الجديدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد تجديد حظر التجول مرة أخرى في شهر رمضان، قائلًا إنه من المتوقع أن يتم تجديد موعد الحظر الذي ينتهي الخميس القادم بنفس الموعد الذي يبدأ في التاسعة مساء منذ بداية شهر رمضان المبارك.

ونوه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج«القاهرة الآن» المذاع على فضائية «العربية الحدث»، اليوم الأحد، إلى أنه لا يتوقع أي تغيير في مواعيد حظر التجوال الجزئي الذي من المزمع تجديده في نهاية الأسبوع وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، متوقعًا أن تقتصر الإجراءات الجديدة التي ستصدر نهاية الأسبوع على إجراءات تخص عودة قطاع الفنادق للعمل طبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية والذي أقره الاجتماع التنسيقي الخاص بالسياحة منذ يومين.

وحذر المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين من الاستهتار بـ«كورونا»، مؤكدًا: «لا توجد ضمانات ومابين عشية وضحاها من الممكن أن ينقلب الوضع 180 درجة بشكل دراماتيكي نتيجة الاستهتار والتسيب متوقعاً أن تشهد الشوارع ازدحاما قبل العيد خلال الأسبوعين القادمين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحديث عن الإجراءات المتبعة في عيد الفطر المبارك سابق لأوانه، وسيخضع لعوامل عديدة، ولكن ستكون متطابقة وفق طبيعة الإصابات بفيروس كورونا وإعدادها، مضيفًا: «لا زادت الإصابات قد لا نرفع الحظر في العيد».

وأضاف سعد، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن»، على «العربية حدث» أن فتح الشواطئ والمتنزهات وكذلك الأندية الاجتماعية والرياضية سيتم النظر إليها خلال الفترات المقبلة.

وقال إن التكدس في الشهر العقاري جاء نتيجة إغلاقه لفترات طويلة خلال الأيام الماضية، ولكن وزير العدل أقر العمل بنظام الفترة المسائية لمحاولة تقليله.

وأضاف أن الحكومة ستبدأ في إجراءات احترازية داخل الشهر العقاري، مناشدًا المواطنين عدم الذهاب إلى في حالة الإجراءات الضرورية فقط.

وتحدث سعد عن ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، وقال إن ارتفاع معدلات الإصابات جاء نتيجة سلوكيات المواطنين وذهابهم إلى الأسواق قبل رمضان بأسبوعين.

Advertisements

وأشار إلى أن أعداد الإصابات كانت متوقعة، ولكن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات قادرة على استيعابها، وتأدية دورها على النحو المطلوب.