شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: سنعيد النظر في قرار غلق الشواطئ والمتنزهات خلال الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحديث عن الإجراءات المتبعة في عيد الفطر المبارك سابق لأوانه، وسيخضع لعوامل عديدة، ولكن ستكون متطابقة وفق طبيعة الإصابات بفيروس كورونا وإعدادها.

وأضاف سعد، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة الآن»، على «العربية حدث» أن فتح الشواطئ والمتنزهات وكذلك الأندية الاجتماعية والرياضية سيتم النظر إليها خلال الفترات المقبلة.

وقال إن التكدس في الشهر العقاري جاء نتيجة إغلاقه لفترات طويلة خلال الأيام الماضية، ولكن وزير العدل أقر العمل بنظام الفترة المسائية لمحاولة تقليله.

وأضاف أن الحكومة ستبدأ في إجراءات احترازية داخل الشهر العقاري، مناشدًا المواطنين عدم الذهاب إلى في حالة الإجراءات الضرورية فقط.

وتحدث سعد عن ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا، وقال إن ارتفاع معدلات الإصابات جاء نتيجة سلوكيات المواطنين وذهابهم إلى الأسواق قبل رمضان بأسبوعين.

وأشار إلى أن أعداد الإصابات كانت متوقعة، ولكن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات قادرة على استيعابها، وتأدية دورها على النحو المطلوب.

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