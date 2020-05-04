شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد «النقاهة» بـ «عزل أبوقير» إلى 256 حالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، أن عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبي قير شرق الإسكندرية ارتفع إلى ٢٥٦ حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الأولى والمهمة للفيروس، وتم إجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.
وأضافت «ميرفت» – في تصريحات لـ«المصري اليوم» – أنه جرى تحويل ٤ حالات جديدة الإثنين، مشيرة إلى أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبي قير تعافوا بشكل كبير جداً من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة، ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة، لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد، على أن يتم إخلاء الأسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعي.
وأوضحت أنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافي وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتباره متعافياً.
وأشارت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة، و60 جهاز تنفس صناعي ثابت، و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى يضم 53 طبيبًا و60 من هيئة التمريض.
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